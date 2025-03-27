AJet'ten Ramazan Bayramı için 38 ek sefer

AJet, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından artan talep nedeniyle, 38 ek sefer yapma kararı aldı.



Alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından hava ulaşımına da talep arttı. AJet de oluşan talebi karşılamak için bazı önlemler aldı.



Şirket, bayram tatilinin uzaması nedeniyle 38 ek sefer planlandı. Yolcuların en çok ilgi gösterdiği uçuş noktaları, Antalya ve Kıbrıs oldu.