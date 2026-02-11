AJet'ten Ramazan boyunca indirimli uçak bileti kampanyası

AJet ramazan ayı sebebiyle yurt içi uçuşlarda geçerli olacak indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AJet'in WhatsApp kanalına katılanlar, yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirimli uçabilecek.

Biletini bugün veya yarın alanlar, şirketin WhatsApp kanalında paylaşılacak kod ile 18 Şubat-12 Mart tarihleri arasında olan uçuşlardan indirimli olarak faydalanabiliyor.

İndirim yalnızca "ajet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınacak biletlerde geçerli olacak.