AJet'ten Ramazan kampanyası: 699 liradan başlayacak

Hava yolu şirketi AJet, Ramazan ayını kapsayan ve yurt içi uçuşlarda geçerli olan indirimli bilet kampanyasını başlattı.

Kampanya ile indirimli biletler 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



İndirimli biletler yurt içinde 41 noktaya yapılan uçuşlarda geçerli olacak ve 13 Şubat 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak.



100 BİN KOLTUK SATILACAK



Söz konusu biletler, 24 Şubat – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.



Kampanya kapsamında 100 bin koltuk satışı yapılacak. KKTC hariç tüm yurt içi tek yön uçuşlarını kapsayacak.