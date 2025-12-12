AJet'ten ucuz bilet kampanyası

AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirim kampanyası başlattı. AJet’in indirimli bilet kampanyasında biletler yüzde 40 indirimli olacak.

Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Türk Cumhuriyetleri’nden Kuzey Afrika’ya 34 ülkede 61 noktaya seferleri bulunan AJet kış döneminde tatil yapmak isteyenlere seyahat fırsatı sunuyor. 12 Aralık 2025 tarihinde saat 11:00’den 13 Aralık 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak indirimli biletler, 15 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletlerin yanı sıra ‘Ecojet’, ‘Flex’ ve ‘Premium’ bilet çeşitlerinde de ek yüzde 40 indirim olacak. İndirimli biletler; AJet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.