AJet'ten ucuz uçak bileti kampanyası

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası ile kışı karşılıyor. Kampanya ile tüm yurt dışı hatlarda biletler 9 dolardan/ eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na kadar 34 ülkede 60 noktaya seferleri olan AJet, tüm yurt dışı hatlarında seyahat imkanı sunuyor. İndirimli biletler, 26 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’den 28 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan/eurodan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 80 bin koltuk satışa sunulacak.

BİLET ÇEŞİTLERİNE KAMPANYA FIRSATI

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan/eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.