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AJet’ten ucuz uçak bileti kampanyası: Türkiye bileti 1 euro

AJet, Avrupa’dan Türkiye’ye uçuşlarda yeni bir kampanya başlattı. Avrupa çıkışlı ve Türkiye varışlı bazı rotalarda 25 bin koltuk 1 euro ve artık vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet’ten ucuz uçak bileti kampanyası: Türkiye bileti 1 euro

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AJet, Avrupa’dan Türkiye’ye seyahat etmek isteyen yolcular için 1 eurodan başlayan biletleri satışa sundu.

AJet’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 22-24 Ağustos’ta alınan 1 euro ve artı vergilerden oluşan kampanyalı biletlerle, 22 Ağustos ila 24 Ekim arasında seyahat edilebilecek.

1 EURO BİLET KAMPANYASI HANGİ ROTALARDA GEÇERLİ?

Kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan'dan çıkışlı ve Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsayacak.

Kampanya kapsamında 25 bin koltuk satışa sunuldu.

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