AJet’ten ucuz uçak bileti kampanyası: Türkiye bileti 1 euro

AJet, Avrupa’dan Türkiye’ye seyahat etmek isteyen yolcular için 1 eurodan başlayan biletleri satışa sundu.



AJet’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 22-24 Ağustos’ta alınan 1 euro ve artı vergilerden oluşan kampanyalı biletlerle, 22 Ağustos ila 24 Ekim arasında seyahat edilebilecek.



1 EURO BİLET KAMPANYASI HANGİ ROTALARDA GEÇERLİ?



Kampanya, Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan'dan çıkışlı ve Türkiye varışlı tek yön tüm uçuşları kapsayacak.



Kampanya kapsamında 25 bin koltuk satışa sunuldu.