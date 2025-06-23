AJet'ten yaz boyu indirimli bilet kampanyası

AJet, ailelerin çocuklarıyla avantajlı fiyatlarla tatil planı yapması için özel bir kampanya hazırladı. Çocuklu ailelere özel kampanyada; belirlenen yurt dışı hatlarındaki biletlerde çocuklara yüzde 30’a varan indirimler sağlandı. İndirimli biletler 23 Haziran itibarıyla 3 ay boyunca satışta olacak.



ÇOCUKLU AİLELERE ÖZEL İNDİRİMLİ BİLETLER



AJet’in 23 Haziran saat 14.00’te başlayan kampanyasında biletler, bir çocukta yüzde 20, iki çocukta her bir çocuk için yüzde 25, üç ve üzeri çocukta ise tüm çocuklar için ayrı ayrı yüzde 30 indirimle satışa çıktı.



Kampanya kapsamında alınan indirimli biletler, 23 Haziran - 30 Eylül 2025 arasında Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İsveç çıkışlı Türkiye varışlı ve Türkiye çıkışlı ve KKTC hariç bu ülkelere varışlı rotalarda geçerli olacak.



ÇOCUKLAR İNDİRİMLİ UÇACAK



Basic biletlerde geçerli olan çocuklu ailelere özel indirim kampanyasında ücrete vergi ve harçlar dahil olmayacak. Biletlemeler 23 Haziran- 30 Eylül tarihleri arasında 3 ay boyunca yapılabilecek. Kampanya ile satışa sunulan indirimli biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.



