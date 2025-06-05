AJet'ten yeni hat

AJet'in tüm dünyada genişleyen uçuş ağına bir yenisi daha eklendi.



İstanbul'dan, İsveç'in başkenti Stokholm'e ilk sefer yapıldı.

Sefer öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören düzenlendi. Uçak, 3 saat 40 dakika süren yolculuğun ardından Stokholm Arlanda Havalimanı'na ulaştı.



Yeni hattın iki ülke arasındaki turizm ve ticaret hacmine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arasındaki direkt seferler, yaz sezonu boyunca haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak.



AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, İsveç'te Afganistan, İran, Irak, Pakistan gibi birçok ülkenin vatandaşının yaşadığına dikkat çekerek "Bu hattımız, yeni dönemde; Avrupa'dan, başta Türkiye olmak üzere bu bölgelere gitmek isteyenler için önemli bir rota olacak." dedi.



34 ÜLKE

Yeni hat ile AJet'in yurtdışındaki destinasyon sayısı 34 ülkede 59 noktaya çıktı. İç hatlarda ise 41 noktaya uçuş yapılıyor.



Şirket, 2026'da Avrupa pazarı ağırlıklı olmak üzere, 7 yeni ülkede 15 hat daha açmayı planlıyor.

