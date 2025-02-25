AJet'ten yurt dışı bilet kampanyası: 9 eurodan başlıyor

Havayolu şirketi AJet, yurt dışı uçuşlar için kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında biletler 9 dolar/eurodan başlıyor. Yurtdışından Türkiye'ye bazı seferler ise 1 eurodan satışa sunuldu.

AJet'ten yurt dışı bilet kampanyası: 9 eurodan başlıyor

Havayolu şirketi  AJet, yurt dışı kampanyasını duyurdu.

Kampanya, 1 Mart–28 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerli olacak.

Yalnızca Basic paketler için geçerli olacak kampanya fiyatları 9 dolar/eurodan başladı.

Yurtdışından Türkiye'ye bazı uçuşlar için biletler ise 1 eurodan satışa sunuldu.

Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsayacak.

Kampanya 26 bin 850 koltuk sayısı ile sınırlı olacak.

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