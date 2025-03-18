AJet'ten yurt dışı uçuşlar için yeni kampanya
AJet, yurt dışı uçuşları için indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında biletler 19 eurodan satışa sunuldu.
AJet’in yurt dışı uçuşlar için yeni kampanyasını duyurdu.
Kampanya; Roma, Londra, Berlin, Paris, Saraybosna, Bakü ve Tiflis gibi çeşitli yurt dışı uçuş rotalarını kapsıyor.
18-19 Mart 2025 tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs-19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
Bilet fiyatları 19 euro/dolar artı vergilerden başlayacak ve 27 bin 500 koltuk için geçerli olacak.
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