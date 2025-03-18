AJet'ten yurt dışı uçuşlar için yeni kampanya

AJet’in yurt dışı uçuşlar için yeni kampanyasını duyurdu.



Kampanya; Roma, Londra, Berlin, Paris, Saraybosna, Bakü ve Tiflis gibi çeşitli yurt dışı uçuş rotalarını kapsıyor.



18-19 Mart 2025 tarihlerinde satışa çıkarılan ve 16 ülkeyi kapsayan indirimli biletler, 1 Mayıs-19 Haziran 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.



Bilet fiyatları 19 euro/dolar artı vergilerden başlayacak ve 27 bin 500 koltuk için geçerli olacak.