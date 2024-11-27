AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt dışı uçuşlar için indirimli bilet kampanyası başlattı. İndirimli biletler 9 euro ve 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

AJet'ten yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet kampanyası

Yurt dışında 54 noktaya uçuş yapan AJet, yurt dışına çıkış biletlerini 9 dolar ve vergiler, Türkiye'ye geliş biletlerini ise 9 euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Kampanya kapsamında 29 Kasım'a kadar satışa sunulacak 63 bin indirimli bilet, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.

İndirimli "Basic" biletler, "AJet.com" adresi, AJet'in cep telefonu uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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