AJet'ten yurt içi indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt içi seyahat planlarını erkenden yapan misafirlerine özel bir kampanya başlattı. Erken rezervasyon fırsatlarıyla 155 bin koltuk, vergiler dahil sadece 849 TL’den satışa sunuldu.



İNDİRİMLİ BİLETLER VERGİLER DAHİL 849 LİRA



AJet’in erken rezervasyon kampanyasında indirimli biletler, 22 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00’dan 23 Temmuz 2025 saat 23:59’a kadar alınabilecek. İndirimli biletler, 10 Ekim 2025 ile 10 Ocak 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.



41 NOKTAYA İNDİRİMLİ SEYAHAT

Yurt içinde 41 noktaya sefer yapan AJet’in indirimli bilet kampanyasında 155 bin koltuk vergiler dahil 849 TL’den satışa çıktı. Tek yön direkt uçuşlarda geçerli indirimli biletler, sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulamasında alınabilecek.