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AJet'ten yüzde 30 indirimli bilet kampanyası

14.08.2026 11:39

AJet'ten yüzde 30 indirimli bilet kampanyası
iStockPhoto
DHA
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AJET, KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu.

AJET yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu.

 

Şirketin açıklamasına göre, KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirimli biletler bugün saat 11:00’den 15 Ağustos saat 23:59’a kadar satışta olacak.

 

Biletler, 2 Kasım-24 Aralık tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.

 

ÖZEL KOD

 

İndirimli biletler "AJ30KKTC" kodu kullanılarak satın alınabilecek.

 

Koltuk seçimlerinin de yüzde 30 indirimli sunulduğu kampanyanın biletleri AJet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek. 

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