AJet'ten yüzde 30 indirimli bilet kampanyası

Kuriş örgütü soruşturması: 2,2 milyar lira ciroluk şirkete kayyım atandığı belirtiliyor

Kuriş örgütü soruşturması: 2,2 milyar lira ciroluk şirkete kayyım atandığı belirtiliyor

Fiyatlar çıldırdı. Karadeniz kıyısında 3 gecelik konaklama 664 bin liraya fırladı

Fiyatlar çıldırdı. Karadeniz kıyısında 3 gecelik konaklama 664 bin liraya fırladı