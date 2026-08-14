AJet'ten yüzde 30 indirimli bilet kampanyası
14.08.2026 11:39
AJET yeni indirimli bilet kampanyasını duyurdu.
Şirketin açıklamasına göre, KKTC uçuşlarına özel yüzde 30 indirimli biletler bugün saat 11:00’den 15 Ağustos saat 23:59’a kadar satışta olacak.
Biletler, 2 Kasım-24 Aralık tarihleri arasındaki KKTC seyahatlerinde kullanılabilecek.
ÖZEL KOD
İndirimli biletler "AJ30KKTC" kodu kullanılarak satın alınabilecek.
Koltuk seçimlerinin de yüzde 30 indirimli sunulduğu kampanyanın biletleri AJet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.