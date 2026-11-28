Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11816 D. İş sayılı kararıyla şirkete TMSF 'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, TMSF Fon Kurulunun 17 Kasım 2026 tarihli ve 2026/787 sayılı kararıyla şirketin yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç'un, yönetim kurulu başkan vekilliğine Melek İnceköse İmert'in atandığı belirtildi.

Yönetim kurulu üyeliklerine ise Erdinç Perçemli, Şaban Yeni, Hasan Tuna, Çağrı Ünlüsoy, Şaziye Hilal Nalçacıoğlu, Kezban Kök Demirvuran, Ayçe Saygel, Nurcan Akgül Baş, Yıldıray Gökmen, Harun Baran, Neşe Çalışkan, Zeynep Vural, Evrim Apan Ceylan, Abdullah Görhan, Nur Alpullu, Ozan Nazif Kayıhan, Süleyman Engin, Betül Çelik, Dilek Boza, Celal Akyol, Abdullah Nebioğlu, Ali İnce, Murat Gülkıran, Önder Bayram ve Aylin Demir'in atandığı kaydedildi.

Açıklamada, TMSF Fon Kurulunun 19 Kasım 2026 tarihli ve 2026/813 sayılı kararıyla Celal Akyol'un yönetim kurulu üyeliği görevlerinin sonlandırılmasına, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine diğer üyelerle birlikte görev yapmak üzere Cüneyit Kahraman, Hasan Alpaslan Öz, Furkan Çolak ve Serhat Geçinir'in atanmasına karar verildiği bildirildi.