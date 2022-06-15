AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Çalışmalar yapılıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, temmuz zammı ile ilgili olarak, "Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır" dedi.



TGRT Haber yayınına katılan Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"



"Döviz fiyatlarının oynaklığı bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığıdır. Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olmasıdır. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak diğer taraftan da vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız.

"ASGARİ ÜCRETTE OCAK AYINDA OLAĞANÜSTÜ BİR ARTIŞ YAŞANDI"



Asgari ücrette yılbaşında olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi.

"ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR"



Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.



Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün ayrıntılarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.

Vatandaşımızın şunu bilmesini isteriz eldeki imkanlar neyse maksimumunu kullanıp en geniş kitlenin alım gücünü artıracak tedbirleri hükümet almakta kararlı.

