AK Parti harekete geçti. Genç işsizler için yasal düzenleme yolda

Gençlerin istihdamına ücret ve prim desteği geliyor.

AK Parti, genç işsizlikle mücadele kapsamında yeni ve kapsamlı bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ocak ayında açıkladığı, “Genç İstihdam Hamlesi” kapsamında 3 yılda 3 milyondan fazla genci istihdama kazandırmayı hedefleyen yasa çalışmasında son aşamaya gelindi. Teklifle özellikle 18-25 yaş arası gençlerin doğrudan istihdama kazandırılması hedefleniyor.

YAKLAŞIK 5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Yeni düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR bürokratlarıyla milletvekilleri arasında toplantı yapıldı. Teklifin özünde, eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençler bulunuyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsayan bu grubun önemli bölümünün üretim sürecine dahil edilmesi planlanıyor.

EĞİTİM VE İSTİHDAM MODELİ

İlk etapta 3 yıl içinde yaklaşık 3 buçuk milyon gencin iş hayatına kazandırılması hedeflenirken sistem "Eğitim ve istihdam" modeli üzerine kurulacak.

Buna göre gençler önce becerilerine uygun eğitim programlarına alınacak, ardından iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilecek. Özellikle yazılım, veri analizi ve dijital pazarlama gibi yeni nesil mesleklere ağırlık verilecek.

ÜCRET VE PRİM DESTEĞİ SAĞLANACAK

Teklifle 18-25 yaş arası gençlerin işe alımlarında İşsizlik Fonu'ndan karşılanmak üzere ücret ve prim desteği sağlanacak.

Destek süresi, her sigortalı için asgari ücrete kadar ücret desteği ve asgari ücret üzerinden hesaplanan prim desteğinin tamamının karşılanması durumunda 6 aya kadar olacak.