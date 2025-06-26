AK Parti’den en düşük emekli maaşı açıklaması

AK Parti, 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme hazırlığı yapıyor.

Açıklamayı, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yaptı.

Usta, "Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır. Biz hiçbir zaman mağdur etmediğimiz gibi bu dönemde de yine emeklilerimizi, ihtiyaç sahiplerini korumaya ve kollamaya devam edeceğiz" dedi.

Kök maaşı 14 bin 469 liranın altında olan emekliler, yasal düzenleme yapılmazsa, Temmuz ayında zam alamayacak.

AK Parti'de kök maaşı düşük olanların emeklilerin de artıştan faydalanabilmesi için çalışma yapıyor.





