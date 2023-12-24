AK Partili Akbaşoğlu asgari ücret için tarih verdi

3. toplantının tarihi henüz kesin değil ancak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücretin cuma gününe kadar açıklanabileceğini söyledi.



Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma günü açıklanabileceğini dile getirerek, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma gününe kadar açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.



Asgari ücrette gözler 3. toplantıda Haberi Görüntüle 11 bin 402 lira olan asgari cürete 2024 yılı için yapılacak zammın, ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.