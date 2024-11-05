Akaryakıt devi BP, 111 yıl sonra Türkiye'den çekildi

Akaryakıt zinciri BP'nin 111 yıllık Türkiye macerası sona erdi. Şirket, ülkedeki akaryakıt ve terminal operasyonlarını Petrol Ofisi'ne devredecek.



BP'nin Türkiye pazarında 770 akaryakıt istasyonu ve lisans hakkı bulunuyordu.



BP İSTASYONLARININ İSMİ DEĞİŞECEK



BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarının tamamı Rekabet Kurumu'nun 12 Eylül'deki onayı ile Petrol Ofisi (PO) Grubu'na satıldı.



Söz konusu anlaşma 14 Kasım 2023'te imzalanmıştı.



Anlaşmanın ardından BP'nin adını taşıyan bütün akaryakıt istasyonlarının isimleri değişecek.



DİĞER PAYLAR DA DEVREDİLECEK



BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ hisselerinin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki paylar da Petrol Ofisi'ne geçecek.



PETROL OFİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, satın alma işlemi ile ilgili "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz." dedi.



BP NEDEN TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ?



Dünya genelinde sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanma stratejisi geliştiren BP, bu amaç doğrultusunda Türkiye'den çekilme kararı aldığını duyurdu.