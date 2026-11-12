Akaryakıt fiyatları için indirim sinyali. Brent petrol 91 doların altına geriledi

WTI ham petrol fiyatları varil başına 85 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 91 doların altına gerileyerek, ABD ve İran'ın müzakerelerde çıkmaza girmesi ve daha fazla tırmanmayı önleme çabaları nedeniyle bu haftaki düşüşünü sürdürdü.

İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ülkenin zenginleştirilmiş nükleer malzemesinin "tek bir atomunu" bile teslim etmeyeceğini belirterek, Washington'ın barış görüşmeleri için öne sürdüğü temel koşullardan birini reddetti.

Tahran ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için ABD'nin yaptırımlarını kaldırması ve deniz ablukasını sona erdirmesi gerektiğini yineledi. Öte yandan, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları, Ekim sonundan bu yana Rusya'nın toplam petrol işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan rafinerileri aksattı.

Bu gelişmelere rağmen, ABD petrol gösterge fiyatı, Orta Doğu'dan gelen ham petrol arzının toparlanmaya devam etmesiyle Ekim ayındaki zirvesinin yaklaşık yüzde 20 altında kaldı. Suudi Arabistan, OPEC'e Ekim ayında ham petrol üretiminin yüzde 26 arttığını ve son yılların en güçlü aylık üretim seviyelerinden birini kaydettiğini bildirdi.