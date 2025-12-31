Yeni yılla birlikte vergi ve harçlar arttı. Akaryakıt, IMEI, yurt dışı çıkış... İşte yeni tutarlar

Yeni yılla birlikte vergi ve harçlar artıyor.

Buna göre 1 Ocak 2026 itibariyle yurt dışı çıkış harcı 710 liradan bin 250 liraya yükselecek.



Özel İletişim Vergisi yüzde 25 virgül 49'luk artış ile 700 lira olarak uygulanacak.

Akaryakıt fiyatlarında da ÖTV düzenlemesi yapıldı. Maktu ÖTV tutarı yüzde 6,95 oranında arttı. Böylece bu geceden itibaren benzin grubuna 1,16 TL, motorin grubuna 1,08 TL zam gelecek .

Yeni yılda cep telefonu IMEI kayıt ücreti ise 54 bin 258 lira olacak tahsil edilecek.

Sigaranın maktu ÖTV tutarı 16 liradan 17,27 TL'ye yükseldi.