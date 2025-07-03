Akaryakıt fiyatlarına ÖTV düzenlemesi (Benzine, motorine, otogaza zam geldi)
Enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından Özel Tüketim Vergisi'nde de (ÖTV) artış gerçekleşti. Benzine, motorine, otogaza zam geldi.
TÜİK 6 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı.
Özel Tüketim Vergisi'nde de (ÖTV) otomotik artış gerçekleşti.
Bugünden geçerli olacak şekilde benzine 2,26 lira, motorine 2,12 lira, otogaza ise 97 kuruş ÖTV zammı geldi.
NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
ÖTV artışına neden olacak oranlar Yİ-ÜFE rakamlarının aylık kümülatif toplamlarına göre belirleniyor.
- Ocak-Mayıs döneminde Yİ-ÜFE yüzde 12.92 olarak gerçekleşmişti.
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