Akaryakıt fiyatlarına sınırlama devam edecek

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na göre, Çin, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmaların etkisini azaltmak için 8 Nisan Çarşamba gününden itibaren perakende benzin ve motorin fiyatlarındaki kontrolleri sürdürecek.

Bu adım, Mart ayı sonundan bu yana uluslararası ham petrol fiyatlarında yaşanan "önemli dalgalanmaların" ardından geldi. Pekin'in fiyatlandırma formülüne göre, benzin fiyatları ton başına 800 CNY, dizel fiyatları ise 770 CNY artacaktı, ancak hükümet artışları sırasıyla 420 CNY ve 400 CNY ile sınırladı.

Yetkililer ayrıca, Çin Ulusal Petrol Şirketi, Çin Petrokimya Şirketi ve Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi de dahil olmak üzere büyük devlet petrol şirketlerine ve diğer rafinerilere, istikrarlı bir iç yakıt arzı sağlamak için üretim ve lojistiği koruma talimatı verdi.