Akaryakıta çifte indirim (22 Ekim 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM



Benzin ve motorin fiyatlarında indirime gidildi.



Benzinde 1 lira 87 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruş fiyat düşüşü oldu.



İndirimli fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 41 lira 91 kuruştan,



Benzinin litre fiyatı 42 lira 86 kuruştan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

