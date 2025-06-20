Akaryakıta çifte zam

İsrail ve İran arasındaki savaşın devam etmesi, Hürmüz Boğazı'nın tarih boyunca kapanmamış olmasına rağmen kapanma ihtimalinin göz önünde bulundurulması nedeniyle petrol fiyatları yükseliş gösteriyor.

79 dolara yaklaşan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.



21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL zam bekleniyor.



GÜNCEL FİYATLAR



İstanbul'da benzin 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor.



Motorin ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satılıyor.

