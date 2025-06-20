Akaryakıta çifte zam

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıta çifte zam

İsrail ve İran arasındaki savaşın devam etmesi, Hürmüz Boğazı'nın tarih boyunca kapanmamış olmasına rağmen kapanma ihtimalinin göz önünde bulundurulması nedeniyle petrol fiyatları yükseliş gösteriyor.

79 dolara yaklaşan Brent petrol, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

21 Haziran Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1.51 TL, motorinin litre fiyatına 3.30 TL bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da 49.99 lira, Ankara'da 50.66 lira, İzmir'de 50.99 liradan satılıyor.

ise İstanbul'da 51.39 lira, Ankara'da 52.24 lira, İzmir'de ise 52.59 liradan satılıyor.

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