Akaryakıta indirim gelecek mi? Petrol fiyatları ayın en düşük seviyesinde ve indirim bekleniyor

WTI ham petrol fiyatları varil başına 87 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 94 doların altına düşerek önceki seansta yaşanan yüzde 8'den fazla düşüşü sürdürdü ve fiyatları bir ayın en düşük seviyesine doğru itti.

Düşüş, ABD ara seçimlerinde Demokratların zafer kazanmasının, Trump yönetiminin İran'la savaşı sona erdirmek için artan baskıyla karşı karşıya kalabileceği beklentilerini körüklemesiyle gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump , Cumhuriyetçilerin büyük ölçüde çatışma nedeniyle kayıplar yaşadığını kabul etti ve yükselen benzin fiyatlarını önemli bir etken olarak gösterirken, İran'a karşı askeri saldırıları artırmak için acil bir planı olmadığını belirtti.

Demokratların kontrolündeki Kongre, Ortadoğu'daki operasyonlar için askeri fonlamayı sınırlayabilir; Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise çatışmayı sona erdirmek için çaba göstereceğine söz verdi. Bu arada, Basra Körfezi'nden ham petrol ihracatı toparlanmaya başladı ve arz kısa vadeli talebi aşıyor. Genel olarak, ABD petrol gösterge fiyatı bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 16 düştü.

BENZİN VE MOTORİN UCUZLAR MI?

Petroldeki hızlı geri çekilmenin etkisiyle benzin ve motorin fiyatlarında indirim olması ihtimali artmaya başladı.