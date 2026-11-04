Akaryakıta indirim habercisi mi? Petrol fiyatları geriliyor

WTI ham petrol fiyatları varil başına 95 dolara, Brent petrol ise 102 doğru gerileyerek, yatırımcıların ABD ve İran arasında devam eden barış görüşmelerinin olası sonuçlarını değerlendirmesiyle bu haftaki düşüşünü sürdürdü.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, her iki ülkenin de arabulucular tarafından farklılıklarını gidermek için sunulan yeni önerileri değerlendirdiğini belirtti. Ancak İran Ulusal Güvenlik Şefi, sosyal medya paylaşımında Washington'un yanıtının yetersiz kaldığını ifade etti.

ABD ayrıca bu hafta başında İran'a karşı savunma amaçlı saldırılar düzenleyerek, Amerikan varlıklarına karşı kullanılan karadan havaya füze sistemlerini hedef aldı. Ancak saldırıların sınırlı kapsamı, büyük ölçekli askeri operasyonlara hemen geri dönülmeyeceğini gösteriyor. ABD petrol fiyatları bu hafta yüzde 8'den fazla düşüş gösterdi; bu düşüş, olası bir diplomatik atılım ve Ortadoğu ham petrol ihracatında toparlanma işaretlerine ilişkin iyimserlikle desteklendi.