Akaryakıta ÖTV zammı: Tabelalar bu gece değişiyor

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV artış oranı yüzde 6 olarak sınırlandırıldı. ÖTV düzenlemesinin ardından pompa fiyatlarının ne kadar artacağı da belli oldu.



Düzenleme kapsamında 31 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzin grubunda KDV dahil 82 kuruş, motorin grubunda KDV dahil 77 kuruş, LPG grubunda KDV dahil 35 kuruş fiyat artışı meydana geldi.



Zamlı fiyatlar bu geceden itibaren tabelalara yansıyacak.



ÖTV'YE ENFLASYON AYARI



Akaryakıt üzerindeki ÖTV, normal uygulamaya göre daha düşük bir oranda belirlenmişti.



Normal koşullarda akaryakıt ve petrol ürünlerinde ÖTV tutarları, yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.



Ancak bu yıl akaryakıtta ÖTV ayarlaması yapılırken enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratmaması dikkat alındı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Aldığımız kararla 5 aylık gerçekleşmeden daha da düşük oranda artış yaptık. Bu düzenleme ile yaklaşık 12 milyar liralık vergiden vazgeçiyoruz.” demişti.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul'da benzin 43 lira 95 kuruş, motorin 44 lira 68 kuruş, LPG 26 lira 29 kuruştan,



Ankara'da benzin 44 lira 39 kuruş, motorin 45 lira 27 kuruş, LPG 26 lira 85 kuruştan,



İzmir'de benzin 44 lira 85 kuruş, motorin 45 lira 76 kuruş, LPG 25 lira 94 kuruştan satılıyor.