Otogaza zam bekleniyor

Döviz kuru ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. 2 Ekim’den itibaren otogazda zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) fiyatlarına 1 lira 20 kuruş zam yapılması öngörülüyor.



Son güncellemeyle birlikte şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları da şöyle:

İstanbul’da Avrupa yakasında benzinin litresi 53,19 TL, motorinin litresi 54,46 TL, LPG’nin litresi ise 26,51 TL’den satılıyor.

Anadolu yakasında fiyatlar benzin için 53,03 TL, motorin için 54,31 TL, LPG için ise 25,88 TL seviyesinde.

Başkent Ankara’da benzin 54,02 TL, motorin 55,45 TL, LPG ise 26,40 TL’den; İzmir’de ise benzin 54,35 TL, motorin 55,76 TL, LPG 26,33 TL’den satışa sunuluyor.