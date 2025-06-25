Akaryakıtta dev indirim
İsrail-İran arasında yapılan ateşkesin ardından, petrol fiyatları düşüşe geçti. Akaryakıt fiyatlarına indirim yolu göründü. Benzine 2.68, motorinde ise 4.06 TL İndirimi geldi.
İran ve İsrail arasında 12 gün süren çatışmaların ardından ateşkes sağlandı.
Savaş sırasında artan petrol fiyatları ise düşüşe geçti.
Petrol fiyatlarının düşmesinin ardından akaryakıta indirim geldi.
Benzinde 2.68, Motorinde ise 4.06 fiyat indirimi gerçekleşti.
İndirim pompa fiyatlarına 26 Haziran perşembe gününden itibaren yansıyacak.
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