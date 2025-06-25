Akaryakıtta indirim bekleniyor

İsrail-İran arasında ateşkes başladı, akaryakıt fiyatlarına indirim yolu göründü. Benzinde 2.67, motorinde ise 4.04 TL indirim bekleniyor.

Akaryakıtta indirim bekleniyor

12 gün süren İsrail-İran savaşı sonrası fiyatları hızla yükseldi.
Savaş öncesi motorinin litresi 46 liradan, benzinin litresi 48 liradan satılıyordu.
fiyatı 53 lirayı,, fiyatı 55 lirayı aştı.
Çatışmaların durmasının ardından petrol fiyatının düşmesiyle motorinde ilk indirim gerçekleşti. Fiyat 1 lira 66 kuruş ucuzladı..

Ateşkes kararı sonrası benzinde 2.67, motorinde ise 4.04 TL indirim bekleniyor.

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