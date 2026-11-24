WTI ham petrol fiyatları varil başına 80 doların, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol ise 87 doların altına düşerek önceki seanstaki kayıplarını sürdürdü ve üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bu düşüşte, ABD-İran çatışmasını sona erdirmek için yenilenen diplomatik çabaların piyasayı olumsuz etkilediği görüldü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Tahran ile olası müzakereler konusunda Katar Başbakanı ile görüşmeler yaptığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump da ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik daha fazla saldırıyı erteledi, ancak müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri eylemlerin yeni yıldan sonra yeniden başlayabileceği konusunda uyardı.

Bununla birlikte, iki taraf arasında önemli anlaşmazlıklar devam ediyor; İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasından önce ABD deniz ablukasının ve yaptırımlarının kaldırılmasını talep ediyor. Bu arada, su yolundan yapılan ham petrol sevkiyatları bu ay zayıfladı. Verilere göre, 19 Kasım'a kadar olan 10 günlük dönemde ortalama günlük akış 9,5 milyon varil civarında gerçekleşti; bu rakam ekim ayındaki 12,2 milyon varil/gün seviyesinden düşüş gösterdi.