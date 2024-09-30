Akbank, güvenlik açığı iddialarını yalanladı

Akbank, hesaplardan para çekildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, sistemlerde güvenlik açığı veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar yalanlandı.

Banka, bütün vakaları detaylı şekilde incelediği ve her türlü tedbir ve aksiyonu aldığını açıkladı.

Banka, müşterilerin kendi kişisel bilgileri, mobil bankacılık şifreleri ve mobil cihazlarının güvenliğini sağlamaları için uyarılarda da bulundu.

Mobil cihazların güvenliğini tehlikeye düşürebilecek uygulamaların yüklenmesini engellemek için uygulama dükkanlarından sadece güvenilir kaynakların uygulamalarının yüklenmesi gerektiği hatırlatıldı.



Telefon görüşmelerinde kişiye özel mobil bankacılık uygulaması şifrelerinin kimse ile paylaşılmaması gerektiği kaydedildi.



Banka dışı internet sitelerine ve/veya sahte reklamlara giriş yapılarak hassas kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması hususları başta olmak üzere sürekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapıldığı aktarıldı.

