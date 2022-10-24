Akdeniz'de hazır giyim sektörü 9 ayda 287,2 milyon dolarlık ihracat yaptı

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliğinin yılın ilk dokuz ayına ilişkin dış satım verilerini açıkladı.



Tekin, yazılı açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin sektörü olumsuz etkilediğini, ertelenen talepten dolayı Avrupa'daki markaların ellerinde stok oluşmasının, siparişlerde daralmalara neden olduğunu belirtti.



Birliklerinin 9 aylık ihracatını değerlendiren Tekin, şu sözleri kaydetti:

"AHKİB olarak ocak-eylül aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 287,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde en çok ihracat bayan dış giyim grubunda yapıldı. Yüzde 20 artış ve 147,2 milyon dolarla bayan dış giyim birinci, yüzde 33 artış ve 58 milyon dolarla bay dış giyim ikinci, yüzde 21 azalış ve 18,9 milyon dolarla suni-sentetik makine halıları üçüncü sırada yer aldı."

Tekin, birliklerinin 9 aylık dönemde en fazla ihracatı sırasıyla Hollanda, İspanya ve Almanya'ya gerçekleştirdiğini kaydetti.