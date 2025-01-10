Akıllı ve milli sayaç dönemi başlıyor

Türkiye'de akıllı ve milli sayaç dönemi için tarih belli oldu.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, dağıtım şirketlerinin bu yıl içerisinde akıllı sayaçların kullanılabilmesine yönelik tüm entegrasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacağını belirtti.



Başkan Yılmaz, 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'de ilk defa tesis edilen bütün elektrik sayaçları akıllı ve milli hale geleceğini ifade etti.



Yılmaz, sayaç üreticilerinin de gerekli üretimi yapmaları gerektiğini vurguladı.



TÜKETİCİLER İÇİN İKİ TEMEL SORUN



Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) 15. Sektör Toplantısı'ndaki konuşan Yılmaz, elektrik dağıtım sektöründe tüketicileri etkileyen öncelikli 2 temel sorun olduğunu söyledi.



Kuruma gelen şikayetlerin başında elektrik kesintileri olduğunu belirten Yılmaz, elektrik kesintilerinde şebekenin eskiliğini bahane eden dağıtım şirketinin kendileri için işinin ehli olmayan şirket konumunda dile getirdi.



Yılmaz, kaçak elektrik kullanımının uzun süredir enerji sektörünün yanı sıra Türkiye'nin de kanayan yarası olduğuna dikkat çekti.

