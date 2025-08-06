AKINCI'dan tam isabet

BAYRAKTAR AKINCI taaruzi insansız hava aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen yerli lazer güdüm kiti LGK-82 ile gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu.



Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'nın yerli silah sistemleri ile entegrasyon çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 lazer güdüm kiti ile yapılan test atışında hedef tam isabetle vuruldu. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test atışına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da sosyal medya hesabından, "Bayraktar AKINCI'nın keskin kılıcı LGK-82 sahada kendini kanıtlamaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.