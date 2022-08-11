ntv.com.tr

Akkuyu'da gecikme olur mu? Bakan Dönmez'den açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin açıklama yaptı. Dönmez, ''Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz'' dedi. Karadeniz gazında son durumla ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, 2023'ün mart ayı içinde Karadeniz gazının karada yakılacağını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 11.08.2022 - 10:37

Akkuyu'da gecikme olur mu? Bakan Dönmez'den açıklama

İlişkili Haberler

Akkuyu Nükleer'de yeni sözleşme

Akkuyu Nükleer'de yeni sözleşme

Rusya, Türkiye'ye "Akkuyu" için 15 milyar dolar kaynak aktarıyor

Rusya, Türkiye'ye "Akkuyu" için 15 milyar dolar kaynak aktarıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz.

DOĞALGAZ SONDAJLARINDA SON DURUM

Adeta Karadeniz'in altında enerji üssü kuruyoruz. Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı.

''2023 MART AYINDA KARADENİZ GAZINI KARADA YAKMIŞ OLACAĞIZ''

Hedefimiz gazı önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde karada yakmak. 2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız.

DOĞALGAZ TEDARİKİNDE SIKINTI YAŞANIR MI?

Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğunda doğalgazda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim."

DOĞALGAZ ÖDEMELERİNDE RUBLE İLE TİCARET

Bu konu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk Lirası'nı da konuşuyoruz."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...