Alabalık sektörü toparlanma sürecinde

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da afetin ardından düşen alabalık ve alabalık yavrusu üretimi, devletin destekleriyle artmaya başladı.



Kentte 9 bin ton alabalık, 52 milyon alabalık yavrusuna ulaşan üretim, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından düştü.



Deprem nedeniyle 22 tesisin zarar gördüğü kentte geçen yıl 4 bin ton civarında olan alabalık üretimi, devletin üreticiyi desteklemesiyle bu yılın 9 ayında 6 bin 280 tona yükseldi.



Deprem sonrası bölgede üretim 4 bin tona kadar gerilemişti.



İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Boztepe ve Kapıkaya barajlarında da üretimin başlamasıyla üretimi 13 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.



Akar, alabalık üretiminde kilogram başına 1 lira 80 kuruş destek verildiğini belirtti. Depremzede üreticilere toplam 13,5 milyon lira destek sağlandığını kaydetti.

