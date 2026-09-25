Alacaklılar dikkat. 3 şirket iflas etti

Finansal sıkıntıya giren şirketler konkordatoya başvurarak bu durumdan çıkmanın yollarını arıyor. Bazı şirketler konkordato aşamasında iflastan kurtulurken bazıları ise başarısız olup iflas ediyor.

İflas eden şirketlerde personel alacakları, ödemeler gibi sorunlar ortaya çıkıyor ve uzun hukuk mücadelesinin verilmesi gerekiyor.

Mahkemeler 3 şirketin daha iflas ettiğini açıkladı.

Kocaeli 1'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, Kuşçu Seyahat'in (Kılıçbey Turizm Seyahat Acentesi) iflas ettiğini açıkladı. Şirket , yurt içi gezi turları, yurt dışı gezi turları, uçak bileti satışı, transfer hizmeti, personel taşımacılığı, öğrenci servisi gibi hizmetler sunuyordu. Hizmet verdiği şirketler arasında Türkiye 'nin önde gelen markaları da yer alıyor.