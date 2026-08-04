Alacaklılar Aston Martin'i uyardı. "Engellemek için dava açarız"

Aston Martin'in alacaklıları, otomobil üreticisinin yeni bir borç finansmanı paketinin parçası olarak marka ve isim haklarının bir kısmını satmayı planladığını öğrendikten sonra şirkete karşı yasal işlem başlatmakla tehdit etti.

Zarar eden lüks otomobil üreticisi, Temmuz ayında BlackRock'a ait HPS Investment Partners tarafından yönetilen fonların öncülüğünde 550 milyon sterlin (738,38 milyon dolar) tutarında borç finansmanı sağlamıştı.

Finansman, 450 milyon sterlinlik teminatlı vadeli kredi, 100 milyon sterlinlik ertelenmiş ödemeli vadeli kredi ve ayrı bir 100 milyon sterlinlik izin verilen borçlanma kapasitesinden oluşuyor.

1,3 milyar sterlin borcu olan bazı mevcut alacaklılar, Pazar günü borç batağındaki İngiliz şirketinin yönetim kuruluna dava öncesi uyarı mektubu göndererek, HPS işlemini geri almayı ve bazı fikri mülkiyet varlıklarının elden çıkarılmasını engellemeyi talep edebilecekleri konusunda uyardı, ancak bu alacaklıların isimleri açıklanmadı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere atıfta bulunulan rapora göre, alacaklılar, anlaşmanın bir kısmının otomobil üreticisinin otomotiv dışı fikri mülkiyetinin yüzde 50,1 hissesini ABD merkezli marka geliştiricisi Authentic Brands'e devretmesine bağlı olduğunu öğrendiler.

Raporda ayrıca,Authentic Brands'in de yatırımcılarından biri olan HPS'nin finansman paketi kapsamında sağlanan ek 100 milyon sterlinin, marka haklarının satış işleminin gerçekleşmesine dayandığı belirtildi.

İngiliz otomobil devi, HPS ile yaptığı anlaşmanın detaylarını paylaşmayı reddetti ve bu durum bazı alacaklıların anlaşma hakkında bilgi sahibi olamamasına yol açtı.

Aston Martin'in, zayıf satışlar, ABD gümrük vergileri ve Çin'deki düşük talep nedeniyle nakit sıkıntısı çekmesi, 113 yıllık otomobil üreticisini maliyet düşürme çabalarına ve yeni finansman arayışına itiyor.

Aston Martin ve HPS, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermediler.