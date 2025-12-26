ALB Yatırım Menkul Değerler'in sahibi ve ünvanı değişti
26.12.2025 08:58
Burak Taşçı
Sermaye Piyasası Kurulu, ALB Yatırım Menkul Değerler'in ünvanının Pusula Yatırım Menkul Değerler olarak değişmesine ve Salih Albayrak'ın tüm paylarının Pusula Finans Holding'e geçmesine onay verdi.
Sermaye piyasalarında aracı kurum satışları hızlandı. Geçtiğimiz günlerde Meksa Yatırım'ın ortaklık yapısı değişirken dün Sermaye Piyasası Kurulu, ALB Yatırım Menkul Değerler'in sahipliğinin Salih Albayrak'tan Pusula Finans Holding'e geçmesine karar verdi.
Ayrıca SPK, ALB Yatırım Menkul Değerler'in ünvanının Pusula Yatırım Menkul Değerler olarak değişmesini onayladı.
PUSULA FİNANS HOLDİNG KİMİN?
Pusula Finans Holding'in yönetim kurulu başkanı olarak Serdar Turhan görünüyor. Holding'in bünyesinde İktisat Katılım Bankası, Pusula Portföy, Katılımoto, Katılımevim, Birevim, T6 Lojistik yer alıyor.