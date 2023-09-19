Aldatıcı reklama 9 ayda 64 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurul toplantısında 138 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.



Yılın 9 ayında ise kurul tarafından toplam 1527 dosya görüşüldü. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1346 dosya hakkında, durdurma cezasıyla birlikte, toplam 64 milyon 141 bin 381 lira idari para cezası, 38 dosya için de erişimin engellenmesi kararı verildi.



KILAVUZ HAZIRLANDI



Kurul tarafından dosya incelemeleri sonucunda verilen kararların yanı sıra tüketicilere ve elektronik ticaret sektörü başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik rehber niteliğinde bir çalışma yapıldı.



Söz konusu çalışma kapsamda, tüketicilerin alışveriş tercihlerinde önemli bir yer tutan ve onların satın alma kararlarını önemli ölçüde etkileyen tüketici deneyim ve tecrübelerinden oluşan yorum ve derecelendirme uygulamaları ile bunların sıralanmasına ilişkin Reklam Kurulunun konuya bakışını yansıtan ve mevzuata uyum konusunda sektöre rehberlik edecek olan "Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz" hazırlandı.



Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, ihtiyaç ve fayda/maliyet kıstaslarından oluşan satın alma karar alma süreçlerini açık ve anlaşılır olmayan ifade ya da tasarımlarla manipüle eden, kötü niyetli satıcı veya sağlayıcılar tarafından yayımlanan muvazaalı değerlendirmelerle tüketicileri aldatan, gerçeği yansıtmayan ya da varlığı ispatlanamayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen uygulamalar Ticaret Bakanlığınca yasaklanarak haksız ticari uygulama olarak kabul ediliyor.



Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz'un açıklığa kavuşturduğu düzenlemeler sayesinde, tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasına imkan sağlayan sektör temsilcilerine bir mal veya hizmeti gerçekten satın almış tüketici değerlendirmelerinin nasıl ve ne şekilde yayımlanması konusunda yol gösterilmesinin yanı sıra tüketicilerin internet ortamında sunulan bu bilgilere olan güvenlerinin sarsılmasına yol açan uygulamalara da son verilmesi amaçlanıyor.

