Aldatıcı reklamlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, aralık ayı toplantısında tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar ederek mağduriyete neden olan reklam ve haksız ticari uygulamaları inceledi.



Yılın başından bugüne kadar bin 705 aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamaya 277,6 milyon lira para cezası uygulandı.



Kasım ayında 213 dosyadan 196'sı mevzuata aykırı bulundu. Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte 54,3 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.



Kurul, 35 dosya kapsamında da aykırılık tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verdi.



KASIM KAMPANYALARINA YAKIN TAKİP



Kasım ayında "Black Friday", "Efsane Kasım", "Şahane Cuma" gibi farklı isimlerle tüketicilere sunulan indirimli satış reklamları da kurul gündeminde yer aldı.



Bu çerçevede resen ya da şikayet başvurusu üzerine 64 dosya işleme alındı. 57 dosya mevzuata aykırı bulunurken, 27,4 milyon lira ceza kesildi.



Yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarına ise 6 milyon lira para cezası verildi.