Aldatıcı reklamlara milyonlarca lira ceza

Ticaret Bakanlığı 'ndan, kurulun nisan ayı toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

YAKLAŞIK 50 MİLYON LİRA

Toplantıda, görüşülen 132 dosyadan 117'sinin mevzuata aykırı bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu aykırılıklar hakkında 49 milyon 874 bin 780 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, reklamlarda yer alan üstünlük ifadelerinin tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı şekilde kullanılmasını önlemek amacıyla bir dosya hakkında da tedbiren durdurma kararı verildiği aktarıldı.

MODEM SATIŞLARINA İNCELEME

Bakanlığa, kendilerini internet servis sağlayıcılarının çağrı merkezi gibi tanıtan bazı kişi ve firmaların, tüketicilere "modeminiz arızalı" veya "modeminiz yetersiz" şeklinde gerçeğe aykırı beyanlarda bulunulduğuna yönelik şikayet geldi.

Harekete geçen Bakanlı, yüksek bedellerle modem satışı gerçekleştirdiğinin tespit edildiği dile getirip "Yapılan değerlendirmelerde, söz konusu ürünlerin tüketicilere hiç gönderilmediği ya da vaat edilen nitelikleri taşımadığı, ayrıca tüketicilerin bedel iadesi taleplerinin karşılanmadığı yönünde ciddi mağduriyetler oluştuğu anlaşılmıştır. Reklam Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, bu faaliyetlerin münferit olmadığı, süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı değerlendirilmiş olup, ilgili firmalar hakkında idari para yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA ENGELLEME

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına ilişkin de önemli kararlar alındı.

"Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır." denilen açıklamada Bakanlık olarak, tüketicilerin aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara karşı korunması amacıyla denetimlerin aralıksız, etkin ve kararlı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.