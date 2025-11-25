Alibaba'dan güçlü gelir

Alibaba’nın ABD’de işlem gören hisseleri, şirketin ikinci çeyrek gelirlerinin piyasa beklentilerini aşmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yüzde 4,2 artışla 167,59 dolara yükseldi.

Şirket, ikinci çeyrek gelirinin 247,80 milyar yuan (34,97 milyar dolar) olduğunu açıkladı. Bu rakam, LSEG tarafından derlenen analist tahmini olan 242,65 milyar yuanın üzerinde gerçekleşti.

Alibaba CFO’su Toby Xu, kısa vadeli karlılıkta dalgalanmalar olabileceğini belirterek, "Karımızı ve serbest nakit akışımızı geleceğe yatırım yapmak için yeniden değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.