Alibaba'nın yapay zeka yatırımları etkisini göstermeye başladı

Alibaba , Perşembe günü açıklanan sonuçlara göre, son çeyrekte gelirlerini artırdı. Bu artışta küresel yapay zeka çılgınlığının ürünlerine olan talebi artırmasının etkisi oldu.

Hangzhou merkezli şirket, yapay zekaya on milyarlarca dolar yatırım yaparken, hissedarları bu devasa yatırımların nasıl paraya dönüştürüleceğini merakla beklemeye koyuldu.

Alibaba, Hong Kong Borsası'na açıkladığı sonuçlara göre, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte gelirini yıllık bazda yüzde dokuz artırarak yaklaşık 269 milyar yuan (40 milyar dolar) olarak gerçekleştirdi.

Ancak net kar, büyük stratejik yatırımların ve iç pazardaki ekonomik baskının etkisiyle yıllık bazda yüzde 76 düşüşle 10,5 milyar yuan'a geriledi.

Şirketin CEO'su Eddie Wu, tam kapsamlı yapay zeka yeteneklerimizin ticarileştirilmesindeki iyileşmeler sayesinde bu çeyrek dönemi güçlü bir şekilde geçirdiklerini belirtti.

Wu yaptığı açıklamasında, "Alibaba Cloud'un dış gelir büyümesi yüzde 45'e yükseldi ve yapay zeka ile ilgili ürün gelirleri on ikinci çeyrek üst üste üç haneli büyüme kaydetti" dedi.

ÇALKANTILI BİR DÖNEMİN ARDINDAN HİSSELERİ HIZLA YÜKSELDİ

Alibaba, Taobao gibi Çin'in en büyük çevrimiçi alışveriş platformlarından bazılarını işleten dev bir e-ticaret şirketi olarak biliniyor.

Şirket ayrıca, dünya çapındaki geliştiriciler arasında popülerlik kazanan açık kaynaklı "Qwen" yapay zeka modelleriyle tanınıyor.

Alibaba, son yıllarda Çin'deki süregelen tüketici talebindeki düşüşten dolayı baskı altında kalmıştı. Bu durum ülkenin önde gelen e-ticaret firmalarını zora soktu ve sektördeki fiyat savaşını yoğunlaştırdı.

Son dönemdeki çalkantılara ek olarak, Haziran ayında ABD Savunma Bakanlığı tarafından askeri bağlantılı bir firma olarak nitelendirildi. Şirket bu iddiaya Kaliforniya federal mahkemesinde açtığı bir davayla itiraz etti.

Çin'de Alibaba, 2020'nin sonlarında başlatılan ve Pekin'in önde gelen firmaların çok güçlü hale gelmesinden duyduğu endişeye bağlanan, yerli teknoloji sektörüne yönelik agresif bir düzenleyici baskının hedefindeydi.

Şirketin kurucu ortağı olan ve Çin'in finansal ve düzenleyici sisteminin eksiklikleri hakkında konuşmaktan sakınmayan Jack Ma, uzun süren kampanya boyunca gözlerden uzak durdu.

Şubat 2025'te Başkan Xi Jinping ve diğer iş dünyasının önde gelen isimleriyle yaptığı bir toplantı sırasında aniden yeniden ortaya çıkması, Pekin'den daha sıcak bir tutumun işareti olarak algılanan şok edici bir gelişme oldu ve Alibaba hisselerinin hızla yükselmesine neden oldu.

Ma artık Alibaba'da yönetici pozisyonunda değil, ancak şirkette önemli bir hisseye sahip olduğu düşünülüyor.