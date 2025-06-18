AliExpress'e yasa dışı ürün suçlaması

Avrupa Birliği (AB), Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba'nın alışveriş sitesi AliExpress'i yasa dışı ürünler nedeniyle Birlik kurallarını ihlal etmekle suçladı.



AB Komisyonu, AliExpress'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında platformun Dijital Hizmetler Yasasını (DSA) ihlal ettiği yönünde ön bulgular olduğunu açıkladı.



Açıklamada, AliExpress'in AB kuralları kapsamında yasa dışı ürünlerin yayılmasıyla ilgili riskleri değerlendirme ve azaltma yükümlülüğünü ihlal ettiğinin tespit edildiğine, platformun içerik denetleme sistemi ile yasa dışı ürün satanlara karşı uygulamalarında da sorunlar olduğuna işaret edildi.



AB'nin AliExpress'i çok büyük çevrim içi platform olarak tanımladığı hatırlatılan açıklamada, platformun Avrupa güvenlik kurallarına uyumsuz veya sahte ürünlerin yayılmasını önleyecek adımlar atması gerektiği kaydedildi.



Açıklamada, AliExpress'in reklam ve tavsiye sistemlerindeki şeffaflık gibi alanlardaki endişeleri gidermek amacıyla sunduğu taahhütlerin ise AB Komisyonu tarafından kabul edildiği belirtilerek, platformun kullanıcıların sağlığını etkileyebilecek ilaçlar ve gıda takviyeleri gibi yasa dışı ürünleri izleme ve tespit etme sistemleri, yasa dışı ürünleri işaretlemek için bildirim ve eylem mekanizması, dahili şikayet işleme sistemi, reklam ve öneri sistemlerinin şeffaflığı ve araştırmacıların verilerine erişimi gibi unsurları içeren taahhütlerinin bağlayıcı hale geldiği ifade edildi.



Öte yandan, AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde firmaya yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.



AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek seviyelerde para cezaları uygulayabiliyor.



İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.