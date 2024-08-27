Alışverişte okul hareketliliği: Sepetler ne kadara doluyor?

Okul alışverişinde fiyatlar enflasyonun üzerinde arttı.



Okulların açılmasına 2 haftadan az bir süre kaldı. İlk ders zili 9 Eylül'de çalacak. E-ticarette de alışveriş hareketliliği başladı.



TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, "Kitap, kırtasiye, okul giyim kategorilerinde büyüme ve ivme oluyor. Şu anda gözlemlediğimiz rakamlar üzerinde değerlendirecek olursak 2023 yılına göre yüzde 70-80 bir büyüme var." dedi.

FİYATLAR NE KADAR ARTTI?



Kırtesiye ürünlerinde fiyat artışı, bir yıllık süreçte yüzde 55-70 arasında gerçekleşti.



Silgi, kitap, kalem gibi ürünler için sepet ortalaması bin 500-2 bin lira arasında...



Giyimde ise fiyat artışı kırtasiye grubundan daha fazla..



Kazak, tişört, pantolon fiyatlarında yüzde 80'e varan oranda yükseliş oldu.

SEPETLER KÜÇÜLÜYOR



Öte yandan rakamlar, velilerin bu sene harcama yaparken daha dikkatli davrandığını ortaya koyuyor.



Özkara, "Bu sene aslında biraz daha dikkat çeken sepetin içerisindeki ürün sayılarının bir miktar daha geçen yıllara oranla daha az olması... Beş on tane silgiyi bir yıllık süreç için sepete atmaktansa ürün adedini azaltmak bu seneki sepet toplamlarının olumsuz etkilenmesine sebep olabilir. Bu da biraz ekonomik ülke durumuyla da yorumlanabilir." şeklinde konuştu.