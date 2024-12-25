Alkollü içkilerde ÖTV oranı yükseldi

Alkollü içkilerde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yaklaşık yüzde 12,5 oranında artırıldı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 22 ve fazla olan içkiler, etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler, şaraplar ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları 1,269 liradan 1,428 liraya yükseltildi.



Kararla ayrıca, nargile tütünlerinin yüzde 63 olan vergi oranı sıfırlanırken, asgari maktu vergi tutarı ise 1,9401 liradan 0,5632 liraya indirildi.

