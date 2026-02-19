Allianz Türkiye, UNDP ve Habitat Derneği'nden finansal okuryazarlık seferberliği

Allianz Türkiye, toplum genelinde finansal okuryazarlığı artırmak için uzun soluklu, kapsayıcı ve çok katmanlı bir eğitim seferberliği başlatıyor.

Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile hayata geçirilen Finansla Gelecek projesi ile ülke genelinde fiziksel ve çevrim içi eğitimlerle 10 bin gencin finansal okuryazarlık becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Projenin lansmanı İstasyon Gaziantep’te gerçekleştirildi. Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, İstasyon Gaziantep’te eğitimlerin düzenlendiği sınıfı ziyaret etti. UNDP Türkiye Finansla Gelecek Projesi Gönüllü Destekçisi Özge Özacar da İstasyon Gaziantep’te konuklar arasında yer aldı.

DÜNYADA HER 3 KİŞİDEN 1'İ FİNANSAL OKURYAZAR



Allianz verilerine göre dünya genelinde, her üç yetişkinden yalnızca biri finansal okuryazarlığa sahip. Giderek dijitalleşen finansal hizmetleri daha fazla kullanan gençlerde de tablo pek parlak değil. OECD’nin hazırladığı rapora göre; 15 yaşındaki gençlerin üçte ikisinden fazlası finansal ürün ve hizmetleri aktif olarak kullanıyor. Ancak öğrencilerin %18'inin finansal okuryazarlık becerileri, temel finansal kararları dahi alamayacak düzeyde "yetersiz" olarak tanımlanıyor.

TAYLAN TÜRKÖLMEZ: FİNANSAL OKURYAZARLIK MAKROEKONOMİK BİR ÖNCELİK



Finansal okuryazarlığın sadece kişisel bir beceri değil, aynı zamanda hanelerin ekonomik zorlukları atlatmalarına, piyasaların istikrarlı kalmasına ve ekonomilerin kapsayıcı bir şekilde büyümesine yardımcı olan makroekonomik bir öncelik olduğunu söyleyen Allianz Türkiye Hayat ve Emeklilik Şirketleri Genel Müdürü Taylan Türkölmez, “Finansal okuryazarlık, günümüzde finansal kaynakların değerini, nasıl korunduğunu ve gelecekteki büyüme potansiyelini belirleyen stratejik ve temel bir yaşam becerisi haline geldi. Finansla Gelecek projesiyle gençlerin bu yetkinliklerini artırmayı ve bu yetkinliklerin bireysel refah ile ekonomik dayanıklılık açısından ölçülebilir, kalıcı bir etki yaratmasını hedefliyoruz.” dedi.